Italia-Russia

Crosetto: ''Propaganda della Russia contro l'Italia perché aiutiamo l'Ucraina a difendersi''

''Ricordo all'ambasciata russa che, se i loro carri armati fossero rimasti in Russia, le armi fornite all'Ucraina per potersi difendere sarebbero rimaste nei magazzini'', dice il ministro Crosetto.

"I post pubblicati sui profili social dell'ambasciata russa in Italia non fanno altro che riprendere vecchi fermoimmagine di un video datato giugno 2022 e rappresentano solo l'ennesimo tentativo di proseguire nella propaganda contro il nostro Paese e contro il nostro appoggio alla resistenza del popolo ucraino". A sottolinearlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Ricordo all'ambasciata russa che, se i loro carri armati fossero rimasti in Russia, le armi fornite all'Ucraina per potersi difendere, e dunque per poter sopravvivere, sarebbero rimaste nei magazzini delle nazioni che le avevano in dotazione", conclude Crosetto.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

