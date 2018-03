United Airlines

Cucciolo di cane morto perchŔ costretto a viaggiare nella cappelliera della compagnia United Airlines

Nuovo scandalo dopo il video shock del passeggero trascinato via come un sacco per overbooking

Pubblicata il: 14/03/2018

Indignazione della rete verso la United Airlines dopo che si è sparsa la notizia di un cucciolo di cane di 10 mesi morto su un volo dopo che i proprietari sono stati costretti dall'equipaggio a fare viaggiare il piccolo nella sua gabbietta ma all'interno della cappelliera.

"E' stato un tragico incidente che non sarebbe mai dovuto accadere; gli animali non dovrebbero mai essere collocati nelle cappelliere. Ci assumiamo la piena responsabilità di questa tragedia", ha dichiarato la compagnia aerea, dove non sono mancati messaggi di solidarietà nei confronti dei proprietari del cucciolo.

La compagnia aerea subisce così un nuovo colpo alla sua reputazione. United, infatti, era già stata travolta dalle critiche lo scorso anno per il video shock che riprendeva un passeggero sbarcato a forza e trascinato via come un sacco di patate da uno dei suoi aerei a Chicago. L'uomo, un medico che doveva essere al lavoro il giorno dopo, venne costretto a scendere dal velivolo a causa di un overbooking.

