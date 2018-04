Canale 20 Mediaset

Da domani nasce Da domani nasce ''20'', il nuovo canale Mediaset GRATUITO dedicato a film e serie tv

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/04/2018 - 14:50:39 Letto 516 volte

Da domani, 3 aprile, nasce il nuovo canale gratuito “20” edito dal Gruppo Mediaset. Il canale si accenderà alle 19.30 con i servizi pre-partita “Juventus-Real Madrid” a cui seguirà alle 20.45 la telecronaca del match a cura di Pierluigi Pardo e Roberto Cravero.



La posizione 20 - su cui punta esplicitamente il nome del canale - è decisamente importante: dopo il tasto 9 la prima rete nazionale arriva sul telecomando proprio al numero 20, dal 10 al 19 le emittenti sono locali e diverse di regione in regione.



Il debutto della programmazione avverrà con il match di Champions League “Juventus-Real Madrid”, in esclusiva gratis, oltre che in modalità HD per gli abbonati Mediaset Premium. Seguirà lo “Speciale Champions League” ed esordirà in prima tv assoluta alle 23.50 la serie “The Girlfriend Experience” prodotta da Steven Soderbergh che andrà in onda nella nuova formula “tutte le sere”, con un appuntamento quotidiano di due episodi per 18 serate consecutive.

Un esordio di massimo interesse che ha l’obiettivo di attrarre il grande pubblico televisivo, invogliarlo a sintonizzare il canale e prendere confidenza con la programmazione.

