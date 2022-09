Da magazzino a ristorante: istruzioni e procedure per far rinascere un immobile

immobile

Sono molte le procedure e le istruzioni necessarie per ridare vita ad un immobile e trasformarlo in qualcosa di nuovo. Di contro, la fatica verrà ripagata con gli interessi, con la possibilità - ad esempio - di trasformare un vecchio magazzino in un ristorante. E oggi, con la fine delle restrizioni, il settore della ristorazione è ritornato a splendere, dunque si tratta di un investimento mirato e con ottime probabilità di successo. Ecco perché oggi scopriremo insieme come far rinascere un immobile e, a partire da questo, come aprire un ristorante.

Innanzitutto, è necessario verificare la struttura dell'edificio: se è adatto ad ospitare un ristorante, e se la distribuzione degli spazi è funzionale a questo scopo. In alcuni casi può essere necessario intervenire sui muri portanti o realizzare nuove aperture, oppure intervenire sugli impianti, mettendoli a norma.

Naturalmente non sarà mai possibile convertire un magazzino in un ristorante se prima non si avviano le procedure per richiedere e ottenere il cambio di destinazione d'uso dello stabile. Si tratta di operazioni che richiedono il supporto di un professionista, dato che si devono seguire dei precisi step burocratici. Una volta entrati in loro possesso, una delle prime cose a cui badare in fase di avvio del ristorante è l’attivazione delle utenze. Per questo motivo, potrebbe rivelarsi utile acquisire maggiori informazioni su come effettuare l’allaccio del gas, ad esempio, leggendo alcune guide online. Appena la struttura verrà messa in regola e le utenze saranno funzionanti, si può iniziare a ristrutturare l'interno del magazzino, mettendolo a norma per trasformarlo in un ristorante.

In ogni caso, anche se si dispone di un vecchio immobile già in buone condizioni, è sempre consigliabile richiedere il parere di un tecnico.

Come far fruttare il proprio ristorante

In primo luogo, è importante monitorare attentamente i costi delle materie prime e della manodopera, cercando di ottimizzare le spese ma senza andare a scapito della qualità. Si potrebbero ad esempio sostituire alcuni piatti a base di pesce con altri a base di carne, meno costosi. Inoltre, è importante assicurarsi di attirare inizialmente la clientela con sconti, attività particolari e promozioni, così da far "scattare" il passaparola.

In secondo luogo, si consiglia di studiare attentamente la concorrenza e di trovare una nicchia di mercato nella quale specializzarsi, magari concentrandosi su un determinato tipo di cucina. Si suggerisce di inserire sempre l'opzione delivery, considerata oggi come una caratteristica fondamentale per avere un ristorante versatile e pronto per soddisfare ogni esigenza. Infine, è consigliabile utilizzare tutti i canali possibili per pubblicizzare l'attività: oltre ai classici volantini cartacei, è bene investire in un sito web e nei social media, senza dimenticare l'importanza delle recensioni online, che oggi hanno un peso determinante.

