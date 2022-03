guerra in Ucraina

Da Palermo appello e aiuti per l'Ucraina

La raccolta verrà effettuata nella giornata di domani e non oltre. I beni verranno spediti giovedì.

Pubblicata il: 02/03/2022

Come è noto a tutti la Russia e l'Ucraina sono in guerra dal 2014 ma adesso, nel 2022, la situazione è degenerata con lo scoppio di una vera e propria guerra che ha costretto la popolazione ucraina a rifugiarsi in dei bunker.

L'assenza di luce e gas e della distruzione di strutture ospedaliere ha compromesso la situazione sanitaria.

Mettendoci in contatto con la comunità ucraina residente in Italia abbiamo deciso di proporre a tutta la comunità scolastica (studenti, personale e dirigenza) una raccolta di beni di prima necessità come:

Tachipirina

Paracetamolo

Antibiotici

Antidolorifici

Lacci emostatici

Farmaci emostatici

Disinfettanti

Siringhe

Alimenti (pasta, riso, latte, biscotti, omogeneizzati, tonno, olio etc...)

Coperte

Giubbotti

Scarpe

Vestiti (Felpe, pantaloni, magliette)

Punti dì raccolta fino a giovedì. Dalle 9,00 alle 19:00

- Via Mariano stabile 216.

- Parrocchia santissma madre della chiesa angolo via dei nebrodi viale Francia.

I rappresentanti delle studentesse e degli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei.

