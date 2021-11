MODES

Da Stefania Mode a MODES: i successi dal rebranding voluto da Leonardo Carpinteri

L'idea geniale di Leonardo Carpinteri Ŕ stata quella di cambiare completamente insegna, in modo da rinnovare il marchio e la stessa immagine della storica boutique di famiglia per condurla al di fuori dei confini regionali.

17/11/2021

A volte basta una piccola intuizione per dare una svolta al proprio business ed iniziare una scalata verso il successo strepitosa e Leonardo Carpinteri rappresenta, da tale punto di vista, uno dei massimi esempi in Italia nel campo della moda. La sua grande idea è stata infatti quella di trasformare la piccola boutique di famiglia, Stefania Mode, in un luxury brand dal respiro internazionale. Con il rebranding e la nascita di MODES infatti Leonardo Carpinteri ha iniziato a collezionare un successo dietro l'altro, compiendo un'escalation che non è ancora terminata.

Stefania Mode: dove tutto ha avuto inizio

La storia di MODES affonda le proprie radici nel 1971 a Trapani, all'interno della boutique di famiglia Stefania Mode che ha sempre riscosso il suo bel successo, rimanendo tuttavia un negozio di nicchia. Parliamo della classica boutique che poteva contare su un proprio giro di clienti ormai fidelizzati, ma che non ambiva ad andare oltre i confini territoriali. Tutto è cambiato con l'entrata in gioco di Leonardo Carpinteri, che ha praticamente rivoluzionato il brand.

Il rebranding e la nascita di MODES

L'idea geniale di Leonardo Carpinteri è stata quella di cambiare completamente insegna, in modo da rinnovare il marchio e la stessa immagine della storica boutique di famiglia per condurla al di fuori dei confini regionali, che egli avvertiva troppo stretti. Con il rebranding nel 2019 è dunque nato ufficialmente MODES: un luxury brand aperto al futuro e alle innovazioni, dal respiro internazionale. Possiamo considerare quest'anno come il vero e proprio punto di svolta a livello di business, perché è stato proprio con il rebranding che l'ex Stefania Mode ha iniziato a raccogliere sempre più consensi.

I primi store nelle località di prestigiose

Con la nascita di MODES, Leonardo Carpinteri ha iniziato ad aprire nuovi store nelle località più prestigiose d'Italia, espandendosi sempre di più: da Portofino a Cagliari, da Milano a Porto Cervo. Visto il successo riscosso in brevissimo tempo, non ha impiegato di certo molto ad inaugurare nuove boutique MODES anche oltre i confini regionali, arrivando prima a Sankt Moritz e successivamente persino a Parigi. L'apertura del nuovissimo store nella capitale europea della moda risale a qualche mese fa e si è rivelata un'ulteriore conferma del grandissimo seguito di questo luxury brand, che ormai è conosciuto a livello internazionale.

Da MODES a MiniModes

Visto il crescendo di successi, Leonardo Carpinteri ha nel contempo deciso di aprire anche degli store dedicati alla moda per bambini e bambine. Sono così nati i MiniModes di Milano e di Forte dei Marmi e sono già in programma delle nuove aperture.

MODES: un successo senza precedenti anche online

Gli ultimi due anni non sono stati semplici per imprenditori e commercianti, che hanno dovuto affrontare una crisi senza precedenti. La pandemia ha determinato le sorti di diverse realtà italiane, eppure Leonardo Carpinteri ha saputo superare al meglio anche questo periodo complicato. MODES infatti è sbarcato anche online ormai da diversi anni e grazie all'e-commerce il luxury brand è rimasto in piedi durante la pandemia. Anzi, nei mesi più critici le vendite online sono cresciute in modo esponenziale e questo ha consentito al brand di farsi conoscere maggiormente anche oltre confine.

