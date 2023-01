aiuti militari

Dall'Italia sesto pacchetto di aiuti militari all'Ucraina: sul tavolo sistema di difesa aerea Samp/T e lanciatori per i missili

Il Governo italiano metterà a punto nelle prossime settimane il sesto pacchetto di aiuti militari.

Pubblicata il: 10/01/2023

Il Governo italiano metterà a punto nelle prossime settimane il sesto pacchetto di aiuti militari: sul tavolo c'è la fornitura, richiesta da Kiev e suggerita più volte anche da Washington, dell'avanzato sistema di difesa aerea Samp/T.

Alcuni problemi tecnici nello sviluppo del programma di difesa missilistica, portato avanti assieme alla Francia, potrebbero rallentare e quindi far slittare l'invio di quest'arma costosa. Ma un primo nodo sarà sciolto soltanto dopo il 20 gennaio, dopo la nuova riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina dei Paesi Nato e l'ipotesi più probabile è che l'Italia possa fornire i lanciatori per i missili utili alla difesa ucraina.

Fonte: Rai News

