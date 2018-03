David di Donatello

David di Donatello: trionfa ''Ammore e malavita''

Il miglior film italiano dell'anno è ''Ammore e malavita''.

L'edizione 2018 dei David di Donatello, è iniziata con un messaggio corale contro la violenza sulle donne, e ha premiato come miglior film la commedia musical dei Manetti Bros, ambientata a Napoli, ''Ammore e malavita''. La pellicola conquista ben 5 statuette. Miglior regia a Jonas Carpignano per "A Ciambra".

La migliore attrice è Jasmine Trinca per "Fortunata". La miglior attrice non protagonista è Claudia Gerini in "Ammore e malavita". Il miglior attore è Renato Carpentieri, sontuoso nella "Tenerezza'"di Gianni Amelio. Il miglior esordiente, premiato da Steven Spielberg, è Donato Carrisi che firma "La ragazza nella nebbia". Susanna Nicchiarelli ottiene il premio per la miglior sceneggiatura originale per 'Nico, 1988'.

Premi alla carriera a Steven Spielberg, Diane Keaton e Stefania Sandrelli.

