Di Maio: ''Gli italiani in Ucraina ora sono 186''

All'inizio del conflitto i nostri connazionali nel Paese erano 2mila.

Pubblicata il: 28/03/2022

E' diminuito il numero degli italiani in Ucraina: ora sono 186. A renderlo noto è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo una riunione con l'ambasciata italiana in Ucraina e quella in Russia. All'inizio del conflitto i nostri connazionali nel Paese erano 2mila.

Fonte: TGCOM24

