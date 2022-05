Ucraina in Ue

Di Maio vede Kuleba: ''L'Italia supporta l'ingresso dell'Ucraina in Ue''

''L'Italia supporta l'Ucraina e continua a per raggiungere una pace duratura'', dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Pubblicata il: 13/05/2022

"L'Italia supporta l'Ucraina e continua a impegnarsi per dare linfa a un percorso diplomatico per raggiungere una pace duratura". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, spiegando di aver incontrato "il collega ucraino Dmytro Kuleba alla ministeriale del G7 in Germania".

"L'Italia - ha quindi ribadito Di Maio - sostiene l'ingresso dell'Ucraina in Ue".

Fonte: TGCOM24

