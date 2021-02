musica

Dodi Battaglia annuncia il suo nuovo singolo ''Il coraggio di vincere''

Dal 12 febbraio sarà in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo brano di Dodi Battaglia dal titolo ''Il coraggio di vincere''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2021 - 00:06:59 Letto 374 volte

Dal 12 febbraio sarà in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo brano di Dodi Battaglia dal titolo "Il coraggio di vincere", che anticipa l'uscita del primo vero album di inediti dell'artista, previsto per la primavera.

"È un brano che mi rappresenta molto - racconta Dodi Battaglia -. Racconta del mio personale approccio alla vita, fatto di grande entusiasmo e del coraggio di rimettermi in gioco ogni volta".

Dopo "One Sky", brano realizzato insieme al leggendario chitarrista americano Al Di Meola, arriva ora "Il coraggio di vincere", primo tassello che rappresenta questa nuova fase artistica di Dodi Battaglia, anticipazione del nuovo progetto discografico che vede l'ex Pooh per la prima volta mettersi alla prova da solo. Già esplicitato nello stesso titolo, "Il coraggio di vincere" è un invito a non mollare mai ed a puntare su sé stessi, rimettendosi in gioco sempre alla ricerca di nuove sfide e di traguardi da superare.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!