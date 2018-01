musica

Dolores O'Riordan, un'altra grande artista divorata dal demone della depressione

Anche il 2018 si è aperto con una grande perdita, l'ennesima, nel mondo della musica.

16/01/2018

Anche il 2018 si è aperto con una grande perdita, l’ennesima, nel mondo della musica. La cantante irlandese Dolores O’Riordan, inconfondibile voce dei Cranberries, è morta, forse portata via da un male oscuro, un demone che si insedia subdolamente nella vita delle persone, fino a consumarle totalmente.

Abusi, depressione, anoressia, cattivi pensieri e momenti di buio. Sono frammenti di una vita difficile che emergono dal passato della 46enne Dolores. “Terribilmente depressa”, l’hanno definita gli amici più stretti, che all’indomani della sua scomparsa hanno deciso di rompere il silenzio sulle condizioni di salute della cantante. Persone vicine alla donna, rimaste anonime, che confermano all'edizione irlandese del Mirror la reale portata del problema mentale che Dolores non ha mai nascosto alla stampa e, soprattutto, ai suoi fan.

Stando alle dichiarazioni, O'Riordan nelle ultime settimane sarebbe stata afflitta, oltre che dal forte dolore derivato da un problema alla schiena, anche da una depressione definita "terribile". Depressione che ha accompagnato l'artista irlandese dall'infanzia, vittima di molestie sessuali a soli 8 anni, dell'anoressia in età adulta, colpita da un crollo nervoso in anni recenti con una diagnosi di disturbo bipolare con la quale fare i conti e infine, nel 2013, con un tentativo di suicidio dovuto a un "terribile disprezzo di se" che l'aveva anche condotta "a provare di finire in overdose".

Nata a Limerick, in Irlanda, il 6 settembre del 1971, O'Riordan era entrata a far parte dei Cranberries nel 1990. Il successo, esploso con hit come “Zombie”, non era riuscito a cancellare le ombre del suo passato che continuavano a tormentare la sua anima fragile. La cantante, riferisce People, aveva rivelato di essere stata abusata sessualmente quando era poco più di una bambina. Nel 2013 in un'intervista a Life Magazine aveva raccontato di essere stata molestata per quattro anni a partire da quando aveva 8 anni da qualcuno di cui la sua famiglia si fidava. "Ero solo una bambina", aveva detto O'Riordan, sottolineando come i suoi figli fossero stati fondamentali per affrontare il trauma subito.

Riguardo alle conseguenze delle violenze di cui era stata vittima da bambina, O'Riordan aveva spiegato: "Si sono manifestate attraverso il mio comportamento e nelle malattie che ho iniziato a sviluppare all'inizio dell'età adulta, come il mio disturbo alimentare, la depressione e i crolli". La cantante aveva anche ammesso di aver di aver cercato una volta di andare in overdose.

Un altro duro colpo alla sua vita, scrive People, era arrivato nel 2014 con la fine del suo matrimonio con Don Burton, padre dei suoi tre figli Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain. Una famiglia che oggi, come ha riferito l'addetto stampa di O'Riordan, è "devastata dal dolore" per la morte improvvisa, a soli 46 anni, della cantante. Una voce simbolo che ha segnato con il suo timbro inconfondibile la musica degli anni '90.

Una voce soave quella di O’Riordan, ma allo stesso tempo forte e graffiante, che sapeva pervadere l’animo dell’ascoltatore. Come in “Zombie”, un inno contro la guerra e la violenza, con chiari riferimenti all'Irlanda del Nord e alla bomba esplosa a Warrington causando la morte di un bambino nello stesso periodo.

Alla fine sembra che quel male oscuro noto come depressione, ancora oggi troppo sottovalutato, abbia avuto la meglio su un’altra grande artista. La depressione non fa sconti a nessuno e non basta la fama, il successo e neanche il denaro per cancellare le ombre del passato, per scacciare via quei demoni che giorno dopo giorno divorano da dentro. Non basta essere una persona famosa per diventare magicamente immuni dalla depressione, e affermazioni come “Non si può essere depressi quando si è così ricchi e famosi” dimostrano come la depressione sia ancora oggi una malattia fortemente sottovalutata e non compresa. Nonostante l’aura di divinità che spesso circonda i grandi artisti, va ricordato che sono degli esseri umani proprio come noi, con le loro debolezze e le loro paure. E spesso, purtroppo, i grandi successi musicali sono frutto delle negative esperienze del passato: episodi di violenza che si trasformano in vere e proprie opere d’arte, che danno modo all’artista di trovare una valvola di sfogo. Ma alla fine neanche questo basta e tutto diventa buio. Ed è così che spesso perdiamo gli artisti migliori.

