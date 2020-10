Maria De Filippi

Domenica In: Maria De Filippi si racconta a Mara Venier

Maria racconta anche di quando la madre chiamò Costanzo per chiedere le sue intenzioni nei confronti della figlia.

"Lavoravo all’Univideo, un’associazione contro la pirateria delle videocassette. Mi mandarono a Venezia per un dibattito e andai a prendere Maurizio Costanzo per portarlo al Festival. Lì l’ho conosciuto, poi è passata una settimana e mi ha chiamato chiedendomi se avessi voglia di lavorare per lui. Mi era antipatico perché faceva sempre domande scomode. A Venezia mi mise in imbarazzo perché mi disse “La prego, si può spostare che vorrei evitare fotografie con lei”. Ci rimasi male, pensai questo è pazzo". Lo racconta la stessa Maria De Filippi ieri ospite di Mara Venier a Domenica In.

Maria parla anche dello scherzo di Costanzo per il suo di funerale: ''Lo sai che a me ai funerali non piace andare...' dice Maria De Filippi a Maurizio Costanzo quando lui giocando accenna al suo di funerale e lui risponde sicuro: ''Ma lì ci devi venì per forza''.

Maria racconta anche di quando la madre chiamò Costanzo per chiedere le sue intenzioni nei confronti della figlia, e allora andarono a trovare i genitori a Pavia e lui li conquistò senza farli parlare, anche se non erano tanto favorevoli, soprattutto il padre: ''Perchè era molto cattolico e Maurizio era sposato e divorziato, il matrimonio in chiesa non ci sarebbe stato - racconta ancora Maria a Mara - poi per la differenza di età'. Maurizio fu paravento come al solito lo intervistò senza farlo parlare e tornammo a Roma felici e contenti''.

