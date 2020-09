televisione

Domenica riparte Domenica In, Mara Venier: ''Ricomincio da dove ho lasciato, dagli abbracci''

Mara Venier tornerą in onda con la sua Domenica In il 13 settembre su Rai1, con emozione e voglia di accompagnare il pubblico in questi tempi incerti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2020 - 15:56:48 Letto 373 volte

"Ricomincio da dove ho lasciato, da quegli abbracci dell'ultima puntata": Mara Venier riparte con emozione e voglia di accompagnare il pubblico in questi tempi incerti con la sua Domenica In, che tornerà in onda il 13 settembre su Rai1 alle ore 14. Un'edizione (la terza consecutiva, in totale 11 quelle che negli anni ha condotto) ancora una volta a sua immagine e somiglianza, senza copione, con grande spazio all'improvvisazione, ma soprattutto intima, familiare, inclusiva: per questo l'esordio vedrà il ritorno di Loretta Goggi e Romina Power, protagoniste dell'ultima puntata nel giugno scorso, in cui in barba alle norme anti covid la conduttrice aveva abbracciato l'ex moglie di Al Bano, segnata dalla perdita della sorella. Ma domenica prossima ci sarà Claudio Amendola, Anna Tatangelo, Mika in collegamento da Milano che lancerà il progetto I love Beirut. Non mancherà il professor Francesco Le Foche, che farà il punto sull'emergenza sanitaria.

"In una delle prossime puntate di 'Domenica In' ci sarà Maria De Filippi ospite", ha annunciato poi la conduttrice. "La De Filippi potrà essere ospite senza problemi, per decisione mia e dell'amministratore delegato Salini. Non c'è idea di concorrenza che possa scattare", ha aggiunto il direttore di Rai1, Stefano Coletta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!