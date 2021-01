Usa

Donald Trump e Melania lasciano la Casa Bianca

Con una decina di minuti di ritardo Donald Trump e la moglie Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca.

20/01/2021

Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull'Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago, snobbando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris.

Il presidente e la First Lady escono mano nella mano. Melania indossa gli occhiali scuri ed è vestita di nero. Con il marito si concede per pochi istanti ai fotografi prima di salire sul Marine One.

"Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme", ha detto Trump nel suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto a Mar-a-Lago, in Florida. Fra la piccola folla c'erano tutti i figli di Donald Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr.

