Donald Trump negativo al test rapido del Coronavirus: ''Mi sento forte. Vi bacerò tutti''

''Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti'': così davanti ai suoi sostenitori in visibilio Trump ha festeggiato la notizia del test negativo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al Covid-19 "diversi giorni di seguito" utilizzando un test rapido. Lo ha detto il medico della Casa Bianca.

"In risposta alla tua domanda sui più recenti test Covid-19 del Presidente, posso informarti che è risultato negativo per diversi giorni consecutivi utilizzando (il) Abbott BinaxNOW", ha detto il dottor Sean Conley in una lettera resa pubblica dalla Casa Bianca.

"L'Oms - ha subito twittato Trump - ha ammesso che avevo ragione. I lockdown stanno uccidendo i Paesi in tutto il mondo. La cura non può essere peggiore del problema".

"Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese": Donald Trump, nel suo primo comizio dopo essere risultato positivo al coronavirus manda in visibilio i suoi sostenitori, accorsi in massa a Sanford, nel Sunshine State. Pochi indossano la mascherina e lo stesso presidente non l'avrebbe indossata durante il viaggio sull'Air Force One. Prima della sua partenza la notizia data dal medico della Casa Bianca: Trump è ora di nuovo negativo al Covid.

"Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso...": così davanti ai suoi sostenitori in visibilio Trump ha festeggiato la notizia del test negativo. Il suo popolo lo ha ripagato cantando in coro 'Four more years!', altri quattro anni alla Casa Bianca.

