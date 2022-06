Guerra Ucraina-Russia

Draghi, Macron e Scholz a Kiev. Il premier: ''Avete il mondo dalla vostra parte''

Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il presidente francese incontreranno insieme il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

16/06/2022

Macron ha reso noto parlando a BFMTV che, insieme a Draghi e Scholz, andranno anche a Irpin "dove sono avvenuti omicidi".

Il presidente del consiglio italiano Mario Draghi a Irpin si è fermato davanti a palazzi bombardati: "Avete il mondo dalla vostra parte", ha detto alle autorità locali.

"Siamo venuti per inviare un messaggio di unità europea verso tutti i cittadini ucraini. Un messaggio di sostegno perchè le prossime settimane saranno molto difficili". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, scendendo dal treno che dalla Polonia lo ha portato a Kiev.

Il cancelliere Olaf Scholz ha affermato: "non vogliamo solo mostrare la nostra solidarietà, ma anche garantire che gli aiuti che organizziamo: finanziari, umanitari, ma anche per quanto riguarda le armi, continuino. "ontinueremo finché sarà necessario per la lotta per l'indipendenza dell'Ucraina".

Fonte: Ansa

