incontro Draghi-Biden

Draghi pronto a volare negli Usa, con Biden discuteranno i costi da imporre alla Russia

I due leader parleranno anche delle relazioni bilaterali Italia-Usa e della collaborazione in diversi settori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2022 - 09:46:57 Letto 817 volte

"Joe Biden e Mario Draghi parleranno dei costi da imporre alla Russia per la sua guerra in Ucraina". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca in un briefing con la stampa sull'Air Force One delineando la visita del premier italiano a Washington.

I due leader, ha aggiunto, parleranno anche delle relazioni bilaterali Italia-Usa e della collaborazione in diversi settori, tra cui i cambiamenti climatici.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!