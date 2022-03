Guerra Ucraina-Russia

Draghi: ''Putin non vuole pace. Faremo di tutto per un accordo che salvi la dignità dell'Ucraina''

''Per Ucraina in Ue c'è sostegno Italia ma rispettare le regole'', ha detto il premier Mario Draghi.

"Putin non vuole la pace, il piano sembra essere un altro, mentre dico questo mi auguro che al più presto si arrivi a qualche spiraglio e personalmente faremo di tutto per esserci, per chiedere si arrivi presto alla pace". Lo ha detto il premier Mario Draghi.

"Faremo di tutto perché Putin e Zelensky arrivino a un accordo che però salvi la dignità dell'Ucraina", ha sottolineato Draghi, respingendo l'ipotesi che il nostro Paese sia stato tenuto fuori dalle mediazioni diplomatiche.

Sull'adesione di Kiev all'Ue "c'è una grande disponibilità da parte di tanti, una grande determinazione da parte di altri e una notevole cautela da parte di altri ancora".

Lo ha spiegato il premier Mario Draghi dopo il vertice di Versailles. C'è il sostegno dell'Italia, "un messaggio di incoraggiamento sarebbe d'aiuto - ha sottolineato Draghi - ma occorre rispettare anche cosa dicono gli altri. Le regole per entrare sono molto precise e prevedono un lungo periodo di riforme strutturali".

