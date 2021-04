donazione farmaci

''Drugs and Help for Lebanon'', il Rotary e il Rotaract donano farmaci alla popolazione del Beirut

Il progetto ha richiesto oltre 110 ore effettive di volontariato.

di Miranda Arena | Pubblicata il: 11/04/2021 - 01:00:29 Letto 357 volte

In un tempo di grande difficoltà sociale causata dalla pandemia che ha investito il mondo intero, il Rotaract Palermo Ovest, in partnership con il Rotary Club Palermo Ovest ed il Rotaract Club Palermo Est, hanno realizzato un progetto dal titolo “Drugs and Help for Lebanon” per la donazione di farmaci e presidi medico-chirurgici.

“Il progetto è nato nell’agosto 2020 – spiega Massimo Casamichele, presidente Rotaract Palermo Ovest - in risposta alla catastrofica esplosione che ha avuto luogo pochi giorni prima nel porto della capitale Beirut. Si tratta dell'invio di un carico di farmaci e beni sanitari per un valore complessivo di oltre € 16.500 e sponsorizzato da diversi enti attivi in ambito sociale sul territorio, tra questi l’Associazione Giorgio La Pira - ONLUS, l’Associazione AgisciPalermo ONLUS, la Farmacia Vetro Domenico, la Farmacia Solidale delle Suore Teatine - Villa Nave, la Parrocchia Sant’ Ernesto, l’Associazione Pia Opera infermi poveri a domicilio, l’Associazione APiS Azione Parkinson in Sicilia.

Il progetto ha richiesto oltre 110 ore effettive di volontariato suddivise in lavori di magazzino (classificazione e preparazione dei farmaci alla spedizione), lavori di rappresentanza e lavori di relazioni Internazionali. Il carico è giunto a destinazione nel marzo 2021 e finalmente il 4 aprile i beni sono stati consegnati nelle mani del Rotary Club Beirut Cedars per la distribuzione finale alla popolazione. Si ringraziano per l'essenziale contributo apportato i Rotaract Club Palermo Nord, Palermo Parco delle Madonie e Costa Gaia. Un riconoscimento va alla persona di Cesare Scalia Rappresentante Nazionale (Country Representatives) italiano presso il Rotaract Europe (ERIC) che si è speso senza riserve nell'instaurare e favorire gli scambi internazionali con il Rotary Club Beirut Cedars e al Presidente della Commissione distrettuale Azione Internazionale Federica Ferrara per le comunicazioni informative interne al Distretto 2110. Siamo soddisfatti del lavoro svolto con ottimi risultati, nonostante la pandemia in corso e nonostante le difficoltà logistiche continuamente affrontate e superate”.

