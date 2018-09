Due palermitani al centro del matrimonio Ferragni-Fedez

Ferragni-Fedez

Due artisti palermitani alla corte dei #theferragnez

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/09/2018 - 21:04:13 Letto 688 volte

Due artisti palermitani alla corte dei #theferragnez.

Domenico Pellegrino, artista e Marco Failla cake designer, sono i due palermitani che hanno contribuito con le loro opere a personalizzare le due feste della coppia più social del mondo.

La Sicilia di luci creata da Domenico Pellegrino, ha personalizzato l’invito web alle nozze, ed ha fatto da cornice all’arrivo degli ospiti alla festa di benvenuto tenutasi il 31 agosto a Palazzo Nicolaci. Scenografia perfettamente inserita nel magico allestimento creato da Vincenzo Dascanio.

Una torta da favola ispirata ad uno dei tre vestiti creati dalla maison Dior che Chiara Ferragni ha indossato durante il matrimonio. Al centro di una pagoda di luci all’interno di un altalena di fiori la creazione del cake designer Marco Failla è stata tagliata dagli sposi sulle note della colonna sonora del re leone sotto un cielo scintillante di fuochi d’artificio.

La due giorni organizzata a Noto in Sicilia per quello che è stato battezzato da tutti il matrimonio più social di tutti i tempi ha dato lustro non solo alle bellezze dell’isola ma anche a due giovani ma già affermati artisti.

