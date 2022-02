E' morta Monica Vitti, l'icona del cinema italiano: aveva 90 anni

morta Monica Vitti

Il cinema italiano è in lutto dopo aver perso una delle sue attrici più famose, Monica Vitti.

E' morta Monica Vitti. Lo scrive Walter Veltroni su twitter. "Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c'è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto". Nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma, il 3 novembre del 1931, aveva compiuto da qualche mese 90 anni. Attrice icona del cinema italiano, era assente dalle scene dal 2001, quando per l'ultima sua apparizione ufficiale fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. Musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all'italiana al fianco di Alberto Sordi.

L'attrice, affetta da malattia neuro degenerativa simile all'Alzheimer, che l'ha isolata da tutti, protetta dal marito Roberto Russo, era lontana dalle scene da 20 anni. E proprio il marito, che ha sempre combattuto le false notizie che popolavano la rete, ha dovuto dare oggi la triste notizia.

