E' Morto a 94 anni il padre di Bill Gates

E' morto all'età di 94 anni William H. Gates II, padre di Bill Gates: soffriva da tempo di Alzheimer.

E' morto all'età di 94 anni William H. Gates II, padre di Bill Gates. Avvocato e filantropo, William H. Gates II soffriva da tempo di Alzheimer anche se il figlio Bill, che sul suo blog ha dato la notizia, non ha spiegato le ragioni del decesso. "Abbiamo avuto tutti molto tempo per riflettere su quanto siamo stati fortunati ad avere avuto questo uomo straordinario nella nostra vita per così tanti anni", ha scritto Bill Gates, il cui padre era un veterano dell'esercito e socio fondatore di uno studio legale di Seattle.

Bill Gates ha anche spiegato che il padre è stato fondamentale nell'avvio dell'organizzazione dell'associazione di beneficenza guidata da lui e dalla moglie: "La Bill & Melinda Gates Foundation non sarebbe quella che è oggi senza mio padre", ha detto Gates. "La gente chiedeva a mio padre se fosse il vero Bill Gates - ha concluso il fondatore della Microsoft - La verità è che era tutto quello che cerco di essere io".

