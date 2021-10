Armando Zamparini

È morto a Londra il figlio di Maurizio Zamparini: aveva 23 anni

Il giovane è morto a Londra, in circostanze ancora da verificare.

E' morto Armando Zamparini, 23 anni, figlio dell'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Il giovane è morto a Londra, in circostanze ancora da verificare. Il ragazzo era in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo. Maurizio Zamparini e la compagna Laura Giordani sono in viaggio per l'Inghilterra per raggiungere il figlio.

IL COMUNICATO DEL PALERMO: “Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di “Armandino” è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante.

Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze”.

A Maurizio Zamparini e alla famiglia le più sincere condoglianze da parte della redazione di Palermomania.it

