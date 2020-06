Don Baldassare Meli

E' morto Don Meli, parroco di Santa Chiara: Il cordoglio del sindaco Orlando

Don Meli è stato un punto di riferimento per la città, non solo per il quartiere in cui ha operato per tanti anni, per il suo coraggio e la sua determinazione.

"Ci uniamo alla comunità salesiana nel dolore per la scomparsa di Don Baldassare Meli che è stato precursore, con la sua attività in favore delle persone fragili, dei bambini e dei migranti, di una città che deve farsi carico di chi è più debole, con visione, progetto e

consapevolezza del futuro.

L'amministrazione e la città devono a lui e alla comunità di Santa Chiara tanta parte di quella elaborazione culturale e politica dei percorsi di solidarietà, inclusione e accoglienza che sono oggi al centro della nostra azione".

Lo dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cittadinanza Solidale Giuseppe Mattina.



Si segnala, inoltre, su indicazione dell'assessore Mattina, che l'Amministrazione comunale d'intesa con la comunità salesiana di Santa Chiara ricorderà Don Meli giovedì prossimo alle ore 19.30 con una celebrazione eucaristica nella piazza S. Chiara, ove saranno attrezzate adeguate misure di prevenzione del Covid-19.

