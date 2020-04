Franco Lauro

E' morto Franco Lauro, trovato senza vita nella sua abitazione di Roma

Un grave lutto colpisce il giornalismo sportivo italiano e morto Franco Lauro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/04/2020 - 18:43:18 Letto 561 volte

Una notizia terribile. Un altro grave lutto colpisce il giornalismo sportivo italiano. Si è spento oggi, a soli 58 anni, Franco Lauro, la prima voce del basket per oltre un decennio sulla Rai.

Era uno dei volti più noti della redazione sportiva di Viale Mazzini, è stato lo speaker al palazzetto per il mitico Banco Roma e in passato aveva condotto anche la Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto, le due trasmissioni di punta della Rai. Il giornalista sarebbe stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione, in centro a Roma.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!