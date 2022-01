morto Meat Loaf

E' morto Meat Loaf, icona del rock con: aveva 74 anni

Il suo 'Bat Out of Hell' è stato uno dei dischi più venduti della storia del rock.

21/01/2022

Il cantante e attore Meat Loaf è morto a 74 anni, come si legge in un post della sua pagina Facebook ufficiale:

"Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare che l'impareggiabile Meat Loaf è morto stanotte circondato da sua moglie Deborah, dalle figlie Pearl e Amanda e dagli amici più stretti". "La sua fantastica carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film, tra cui 'Fight Club', 'Focus', 'Rocky Horror Picture Show' e 'Wayne's World'. 'Bat Out of Hell' rimane uno dei 10 album più venduti di tutti i tempi". "Sappiamo quanto sia stato importante per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l'amore e il sostegno mentre attraversiamo questo momento di dolore perdendo un artista così stimolante e un uomo bellissimo. Vi ringraziamo per la comprensione del nostro bisogno di privacy in questo momento", conclude il messaggio della famiglia.

Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday (Dallas, 27 settembre 1947 – 20 gennaio 2022), è stato un cantante e attore statunitense. Nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael. Meat Loaf fu anche il nome della band di cui egli era cantante.

Nonostante alcuni inconvenienti (tra cui la bancarotta) raggiunse un successo notevole con la sua carriera di musicista e cantante, soprattutto grazie all'album Bat Out of Hell, uno dei dischi più venduti della storia del rock. Per il brano I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) tratto dall'album Bat Out of Hell II: Back into Hell ottenne il Grammy Award per la migliore performance vocale.

Dopo un primo album del 1971 Stoney & Meatloaf, venne chiamato per l'interpretazione del ruolo di 'Eddie' nel film The Rocky Horror Picture Show (1975), dove cantò Hot Patootie/Bless My Soul. Il suo secondo album Bat Out of Hell (1977), prodotto da Todd Rundgren e contenente canzoni scritte da Jim Steinman richiese quattro anni per essere realizzato. L'album ebbe un enorme successo commerciale, ha venduto infatti più di 43.000.000 di copie, con una media di 200.000 vendute ogni anno.

Apparso in almeno cinquanta tra film e spettacoli televisivi, oltre al The Rocky Horror Picture Show, prese parte ai film Roadie - La via del rock (1980) di Alan Rudolph, Fight Club (1999) nel ruolo di Robert "Bob" Paulsen e Tenacious D e il destino del rock (2006, accanto a Jack Black), mentre nel film Pelts, episodio diretto da Dario Argento della serie televisiva americana Masters of Horror, andato in onda negli Stati Uniti il 1º dicembre 2006, fu il pellicciaio Jake Feldman.

