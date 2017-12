egitto

Egitto, istig˛ alla violenza sessuale: avvocato condannato a 3 anni

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2017 - 13:27:04 Letto 516 volte

Un tribunale egiziano ha condannato un avvocato a tre anni di carcere per "istigazione a delinquere" perché ha affermato in un programma televisivo che stuprare le donne che indossano i jeans strappati è un "dovere nazionale". La condanna contro Nabih al-Wahsh è stata pronunciata in contumacia, poiché il legale, libero dietro cauzione, non ha voluto assistere all'udienza.

L'avvocato si era espresso così nel corso di una trasmissione televisiva il 18 ottobre, suscitando un'ondata di sdegno nel Paese e una raffica di denunce presso la procura, che ha deciso di intervenire d'ufficio, accusandolo di "disturbo dell'ordine pubblico" e di "istigazione a delinquere". Secondo uno studio dell'Onu pubblicato nel 2013, il 99% delle donne in Egitto è stata vittima di molestie sessuali almeno una volta nella vita.

