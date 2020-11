Elettra Lamborghini diventa un fumetto

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è infatti la protagonista di un fumetto per ragazzi.

A Lucca Comics, rinominata Lucca Changes per via delle norme anti-Covid, Elettra Lamborghini ha presentato il suo primo libro ufficiale edito dalla casa editrice BeccoGiallo.

"Quando BeccoGiallo mi ha proposto di diventare la protagonista di un fumetto ho accettato immediatamente. Mi ha subito colpito l'idea di poter diventare un'eroina, magari con dei superpoteri, una sorta di Wonder Elettra in versione moderna", racconta Elettra Miura Lamborghini. E aggiunge a Lucca Comics la nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini: "Immagino che questo libro piaccia sia ai grandi che ai piccini. È un libro per tutti che in un periodo così triste come questo spero porti po' di leggerezza".

E ancora l'influencer che si è appena sposata con Afrojack, produttore discografico e remixer olandese: "Sono contentissima di questo libro, sto sorridendo tantissimo anche se non si vede (indossa molto correttamente una mascherina) per questo progetto che per me è come un sogno. Mi chiedevo: cosa ho io a 26 anni da raccontare ai bambini che tra l'altro adoro? Ma tutti mi dicevano 'tu sei un cartone' e cosi il cartone lo abbiamo fatto davvero".

Elettra è infatti la protagonista di un fumetto per ragazzi, una graphic novel autoironica che proietta la cantante, colpevole di aver sconsacrato la Santa Dea del ritmo, in un universo parallelo pieno di incredibile sfortuna e di mille ostacoli da superare. Per liberarsi da questa oscura maledizione, Elettra si vedrà così costretta ad affrontare le ballerine di twerkin' devote alla Dea del Ritmo. Ce la farà la nostra eroina a diventare la nuova Grande Sacerdotessa?

