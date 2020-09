televisione

Elettra Lamborghini, in arrivo una serie tv sulla sua vita

A raccontarsi davanti alle telecamere sarà la cantante, influencer, personaggio tv da milioni di follower.

Pubblicata il: 29/09/2020

Riflettori ancora puntati su Elettra Lamborghini dopo le nozze da favola sul lago di comò con Afrojack dj olandese; dopo il successo della serie The Facchinettis, Dplay plus, la piattaforma streaming pay di Discovery Italia, annuncia la sua nuova produzione originale che la vede protagonista. A raccontarsi davanti alle telecamere sarà la cantante, influencer, personaggio tv da milioni di follower. La serie in 10 puntate è ambientata attraverso la penisola, da Napoli a Milano, passando per Bologna, lungo le tappe del tour musicale estivo di Elettra, che mostrerà anche le immagini del matrimonio con il deejay e produttore musicale AfroJack, organizzato sotto la guida di Enzo Miccio per 100 selezionati ospiti.

Titolo ancora top secret, le riprese sono iniziate durante l'estate e riprenderanno nelle prossime settimane. Il debutto è previsto per la primavera 2021 sulla piattaforma pay Dplay Plus.

Tra tanto glamour, non mancherà una dimensione più intima, nei ricordi d'infanzia di questa ragazza dal cognome "ingombrante", nipote di Ferruccio Lamborghini.

