Elettra Lamborghini in versione Babbo Natale sexy per i follower

Elettra Lamborghini in versione ''Babbo Natale sexy'' per la sua canzone di Natale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2021 - 10:39:05 Letto 848 volte

"Il mio regalo per te, il mio regalo è..." canta Elettra Lamborghini in un video social, vestita da Babbo Natale sexy. Poi mostra ai follower il suo dono speciale, sollevando l'orlo della gonna e mostrando il so lato B esplosivo. Un pensiero che i follower hanno gradito parecchio...

Oggi 3 dicembre, uscirà il suo nuovo singolo: un brano natalizio dal titolo "A Mezzanotte (Christmas song)". Elettra ha già avvisato i suoi followers di "tenersi forte" perchè il brano sarà davvero bello.

Fonte: TGCOM24

