Elezioni Iraq, nel dopo-Isis vincono protesta e astensionismo. Lo sciita al-Sadr guiderà il paese

Dalle nuove forze irachene predicata equidistanza tra USA e Iran, forze che negli ultimi anni hanno fortemente influenzato il panorama politico

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 15/05/2018 - 09:41:33 Letto 401 volte

La prima tornata elettorale in Iraq dopo la cacciata dell’Isis, che vessava il paese dal 2014, ha premiato il ritorno della politica agli iracheni con un voto “di protesta”: lo spoglio non è ancora definitivo, ma il leader religioso sciita Moqtada al-Sadr ha saldamente in pugno la vittoria. Volto noto agli Stati Uniti d’America per la spregiudicatezza delle guerriglie imbastite contro i contingenti americani in Iraq che nel 2011 hanno lasciato il paese, adesso l'immagine di al-Sadr è stata abilmente “ripulita” in campagna elettorale, e il leader riabilitato ad essere il nuovo volto della protesta irachena nei confronti di un sistema, quello USA, percepito come corrotto ed autocelebrativo.

Affluenza alle urne bassissima dunque, circa il 45%, per dimostrare un astensionismo figlio di sfiducia e protesta. Chi ha votato, ha dimostrato che il nazionalismo esiste ed è incarnato dalla coalizione sciita. Stavolta nessuna influenza iraniana sul voto, com’era successo prima dell’avvento dell’Isis con Nouri al-Maliki, e com’era avvenuto in occasione della sconfitta dell’Isis, con l’uomo di Teheran, il leader dei combattenti filo-iraniani Hadi al-Ameri, a prendersi gli onori della vittoria insieme all’ex premier appoggiato dagli USA Haider al-Abadi.

Ma gli iracheni non hanno dimenticato il ruolo chiave dei miliziani nazionali in quell’impresa, e nemmeno che il paese appartiene a loro e a nessun altro: così, stando agli spogli, al-Abadi si dovrebbe accontentare di una modesta terza posizione. Il posto di guida religiosa è stato preso dal Grande ayatollah Ali Sistani, che predica l’equidistanza fra America e Iran e ha bocciato i candidati favoriti da Teheran. Insomma, tutto porta in una direzione: gli iracheni si stanno riprendendo l’Iraq.

