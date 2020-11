Elezioni Usa

Elezioni Usa, Biden avanti. Trump non ci sta: ''Via ai ricorsi''

Joe Biden sembra a un passo dalla Casa Bianca. Trump non ci sta, via ai ricorsi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2020 - 09:53:10 Letto 382 volte

"I nostri avvocati hanno chiesto un 'accesso significativo', ma a cosa serve? Riguardo l'integrità del nostro sistema e le stesse elezioni presidenziali, il danno ormai è fatto. E' di questo che bisognerebbe parlare!". Si è espresso così Donald Trump in un tweet pubblicato nelle ultime ore mentre Joe Biden sembra a un passo dalla Casa Bianca.

Secondo le proiezioni della Cnn è a 253 voti elettorali, mentre Trump è 213, lontano dalla 'soglia magica' dei 270. Ed è iniziata la battaglia legale. La campagna di Trump ha presentato tre ricorsi con l'obiettivo di fermare lo spoglio elettorale in Michigan, Pennsylvania e Georgia.

"Non sono qui per dichiarare che abbiamo vinto, ma sono qui per dire che quando il conteggio sarà finito, noi saremo i vincitori", ha detto ieri Biden parlando agli americani da Wilmington, nel Delaware, ricordando che "la democrazia è un pilastro fondante della nostra Nazione". "Il potere è nelle mani del popolo, è il popolo che deve decidere ed è lui che determina chi sarà il presidente", ha aggiunto Biden nel corso di un punto stampa.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!