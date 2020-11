Elezioni usa, Biden parla già da presidente. Trump: ''Se contano voti legali, vinco io''

Elezioni Usa

Elezioni usa, Biden parla giÓ da presidente. Trump: ''Se contano voti legali, vinco io''

╚ ancora testa a testa tra Biden e Trump, mentre continua lo spoglio negli ultimi cinque Stati che decideranno le elezioni presidenziali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/11/2020 - 09:31:05 Letto 416 volte

Joe Biden ha esortato alla "pazienza" e la "calma", dichiarando di "non avere dubbi" che sarà il vincitore, ma bisognerà contare tutti i voti. "In America il voto è sacro, ogni voto va contato", ha affermato in una breve dichiarazione a Wilmington, in Delaware. "Non abbiamo dubbi che quando il voto sarà finito, il senatore Harris ed io saremo vincitori", ha sottolineato.

"Se contate i voti legali, vinco facilmente. Se contate i voti illegali, possono provare a rubarci le elezioni". Donald Trump si presenta in sala stampa, parla per 16 minuti senza accettare domande e rivendica la vittoria nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. "Vorrei aggiornare il popolo americano sui nostri sforzi per proteggere l'integrità delle elezioni", dice il presidente. "Stiamo controllando, molti voti sono arrivati in ritardo. Mi sono già aggiudicato molti stati cruciali, anche con vittorie schiaccianti. Ho ottenuto vittorie storiche, i sondaggi sono stati completamente sbagliati e hanno costituito un'interferenza nel voto, sono stati progettati per tenere a casa i nostri elettori", afferma.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!