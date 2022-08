Elisabetta Gregoraci, super festa per i 101 anni della nonna: ''Una forza della natura, la nostra roccia''

Elisabetta Gregoraci

Con nonna Betta, Elisabetta Gregoraci è molto affettuosa, la riempie di coccole e scherza con lei.

Elisabetta Gregoraci non avrebbe potuto sfoggiare un sorriso più bello, durante la cena per festeggiare i 101 anni della nonna. Un traguardo importante, celebrato insieme alla famiglia riunita in un ristorante in riva al mare a Soverato. La conduttrice è emozionata e non lo nasconde ai follower: "Sono super felice" esclama in un video postato sui social, poi posa abbracciata alla mamma del suo papà, che si chiama come lei.

Elisabetta Gregoraci è bellissima, semplice ed elegante, con un miniabito di seta rossa, i capelli sciolti sulle spalle e i gioielli discreti ma luminosi. "Sto andando al ristorante a festeggiare la mia super nonnina che oggi compie 101 anni... vi porto con me", dice ai follower in un video postato nelle Storie. E mantiene la promessa. Con i fan condivide tutti i momenti più belli della serata trascorsa con i suoi cari, l'allegria che regna durante la cena e l'amore che la lega alla mamma del suo papà. Negli scatti social mostra la bellissima torta alla panna con le candeline e il momento del brindisi sotto le stelle, mentre sua sorella Marzia Gregoraci inquadra le portate a base di pesce. Alla cena di famiglia è assente Nathan Falco, figlio della conduttrice, che in questi giorni si trova in vacanza a Mykonos insieme al padre, Flavio Briatore.

Con nonna Betta, Elisabetta Gregoraci è molto affettuosa, la riempie di coccole e scherza con lei. "Ma no, non sei vecchia..." la rassicura, e poi: "Ti ho portato anche la crema antirughe!", dice tra le risate, mentre le si inginocchia vicino per stringerla a sé. Al momento di soffiare sulle candeline sono l'una accanto all'altra, entrambe emozionate, a regalare sorrisi ai flash dei familiari. "Tanti auguri nonna Elisabetta: oggi sono 101! Sei una forza della natura, la nostra roccia. Ti amo tanto", scrive la conduttrice postando su Instagram le foto della serata speciale.

