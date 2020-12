musica

Elodie, artista femminile più ascoltata su Spotify nel 2020

Elodie è stata insignita del riconoscimento di artista donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020.

"Guaranà", il brano di Elodie colonna sonora dell'estate 2020, che ha raggiunto le prime posizioni di tutte le classifiche, con più di 31 milioni di stream e 31 milioni di views per il videoclip ufficiale su YouTube, ottiene la certificazione di doppio disco di platino. Elodie è stata insignita del riconoscimento di artista donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020 e il brano "Ciclone" di Takagi e Ketra, al quale ha collaborato, ha raggiunto da poco la certificazione di doppio disco di platino.

Il suo ultimo progetto discografico, "This is Elodie", certificato disco d'oro, ha superato i 360 milioni di stream complessivi ed è l'album di una donna più venduto del 2020 nel nostro Paese.

Da venerdì 11 dicembre, è disponibile in formato vinile rosso nei negozi di dischi e su Amazon.it, "This is Elodie x Christmas EP", contenente quattro delle tracce di maggior successo presenti nell'album "This is Elodie", "Guaranà", "Andromeda", "Margarita" e "Pensare male" registrate nuovamente da Elodie in una chiave più intima. Per il Natale 2020, Elodie collabora con OVS e Save The Children disegnando il Christmas Jumper 2020 distribuito in tutti gli store OVS dove, in aggiunta al sito ovs.it, è possibile ricevere in omaggio, con una donazione di almeno 3 euro, il CD "This is Elodie x Christmas EP".

All'interno oltre alle quattro versioni inedite delle canzoni presenti nel vinile, sono contenute le cover di "Jingle Bell Rock" e "I Saw Mommy Kissing Santa Claus", da lei interpretate.

