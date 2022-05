Sanzioni Russia

Embargo petrolio russo, Draghi: ''E' essenziale che Putin non vinca questa guerra''

''╚ essenziale che Putin non vinca questa guerra, allo stesso tempo dobbiamo chiederci se pu˛ essere utile parlargli'', ha detto l presidente del Consiglio dei ministri italiano Mario Draghi.

Pubblicata il: 31/05/2022

“Non possiamo immaginare che dopo il conflitto la nostra politica energetica tornerà come prima. Quello che è successo è troppo brutale. Dobbiamo muoverci ora per cambiare i nostri fornitori di energia nel lungo periodo". Ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri italiano Mario Draghi al Consiglio europeo straordinario, la riunione dei capi di stato e di governo dell'Unione europea chiamata a decidere sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia.

"È essenziale che Putin non vinca questa guerra, allo stesso tempo dobbiamo chiederci se può essere utile parlargli. Sono scettico dell'utilità di queste telefonate, ma ci sono ragioni per farle. Queste conversazioni dimostrano che è Putin a non volere la pace”. Inoltre, "deve essere l'Ucraina a decidere che pace vuole. Se l'Ucraina non è d'accordo sui termini, la pace non può essere sostenibile".

"Il confronto con Putin è necessario per risolvere il problema del grano, della sicurezza alimentare. Il rischio di una catastrofe alimentare è reale: e se non ci sarà una soluzione, dovrà essere chiaro che la colpa è di Putin", ha proseguito.

Fonte: Rai News

