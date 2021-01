musica

Emma e Alessandra Amoroso insieme con ''Pezzo di cuore''

Emma ed Alessandra Amoroso hanno unito i loro mondi e cantano per la prima volta insieme un brano inedito: Pezzo di cuore.

Dopo oltre 10 anni di amicizia sincera, di carriere che corrono parallele, di crescita artistica e personale, Emma ed Alessandra Amoroso hanno unito i loro mondi e cantano per la prima volta insieme un brano inedito: Pezzo di cuore (prodotto da Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella), in uscita il 15 gennaio.

Dal 29 gennaio Pezzo di cuore sarà disponibile anche in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, sul sito di Universal Music Italia.

"La volontà di fare una canzone insieme era nell'aria già da un po' di anni - racconta Emma -. Ma Pezzo di cuore è nato da una scelta istintiva: ha sentito la necessità di far ripartire il 2021 con una sensazione di sano ottimismo. Ho chiamato Dardust, gli ho passato tutti i miei pensieri che lui con Petrella ha tradotto in musica e parole. Poi l'ho mandata su Whatsapp ad Alessandra scrivendole: è la nostra canzone, non penso tu possa dirmi di no".

"E infatti non le ho potuto dire di no - aggiunge Alessandra Amoroso -. Quando ho ascoltato il brano ho pensato a un dialogo tra me e lei. Pezzo di cuore non è solo un titolo, ma la verità".

Fonte: Ansa

