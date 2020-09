televisione

Enrico Brignano sbarca in prima serata su Rai 2 con ''Un'ora sola vi vorrei''

Il martedì sera di Rai2 piazza in prima serata, dal 22 settembre, ‘Un’ora sola vi vorrei’, varietà compattissimo nei tempi, appunto un’ora, affidato a Enrico Brignano, il comico specializzato negli one man show di ben altra durata. Il modello è classico ma il prodotto offre una novità non da poco in tempi di Coronavirus: Brignano riporta il pubblico in studio in un programma in onda sulla Rai. I protocolli di viale Mazzini, niente pubblico in studio nelle proprie produzioni, non cambiano ma in questo caso il prodotto è comprato, la produzione è esterna, Itv movie, e nulla vieta la presenza del pubblico.

“La comicità ha bisogno del confronto diretto con il pubblico, avremo 70 persone in studio, miei fans di Instagram cui ho offerto questa possibilità. Non ci sono state difficoltà a riempire lo studio”, ha spiegato Brignano, sottolineando che tutte le regole anti-Covid saranno rispettate.

"Da tanto tempo si fa poco per il teatro, non è solo per colpa del covid. Mi dispiace perché tanti teatri non riapriranno. Ora che 1000 persone potranno tornare allo stadio, speriamo che questo presto valga anche per il teatro", ha aggiunto, "noi italiani siamo i gestori di un patrimonio culturale millenario e dovremmo essere più responsabili nel tutelarlo. Ci sono tanti delitti che sono dettati dalla mancanza di cultura. E a teatro si fa cultura e si può viaggiare con la fantasia".

“Di certo c’è un grande bisogno di ridere “, sottolinea il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo. “Spero in futuro che realizzeremo anche altri programmi su questa linea e che ci siano altre occasioni per lavorare con Brignano, un punto di forza di indubbio valore. Con lui il corteggiamento è stato un po’ lungo ma non per colpa sua, di mezzo c’è stato il Coronavirus. Dopo più di un anno ce l’abbiamo fatta”, aggiunge Di Meo.

