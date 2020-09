televisione

Enrico Papi lancia ''Indovina La Canzone'', i vip si sfidano fino all'ultima nota

Il nuovo show di prima serata di TV8 è nel segno di Enrico Papi: Name That Tune - Indovina La Canzone, la gara musicale tra vip.

Il nuovo show di prima serata di TV8 è nel segno di Enrico Papi: Name That Tune - Indovina La Canzone, prodotto da Banijay Italia, la gara musicale tra vip alle prese con giochi divertenti e d'improvvisazione, in prima tv assoluta, dal 15 settembre, ogni martedì, per cinque settimane, alle 21.25. Lo show è stato presentato in una conferenza stampa virtuale dal conduttore insieme al direttore di Tv8 Remo Tebaldi che ha fortemente voluto questo programma: "Uno che fa parte di una precisa volontà del nostro gruppo, quello di lavorare costantemente con Enrico che ormai è con noi da tre anni. Presente tutte le settimane, per diversi mesi, all'interno del nostro access time con Guess my age".

Due squadre composte da quattro personaggi famosi, appassionati di musica e provenienti da settori diversi, tv, musica, cinema, si sfidano per indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. Si parte con una sfida che vede contrapposti due capisquadra d'eccezione: Elettra Lamborghini e Lino Banfi. La cantante bolognese guida il team composto da Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. L'attore pugliese, invece, è affiancato da Francesco Pannofino, Suor Cristina e Cristina D'Avena. Ma quanto è simile a Sarabanda e quanto è vicino a Furore? Enrico Papi tiene a precisare che i protagonisti sono "tutti appassionati di quel programma, saranno felici, ma di Sarabanda mantiene solo l'asta musicale e il 7e30.

E soprattutto è completamente l'opposto di Furore. È uno show musicale i cui i vip per partecipare devono dare prova di essere competitivi e mettersi in gioco. Non è un simpatico programma fine a stesso, è uno show ma si gioca sul serio. Sono tutte puntate a eliminazione diretta, la squadra che vince torna nella puntata successiva con un'altra".

Perfino il conduttore si metterà "in gioco" in una delle fasi della contesa.

