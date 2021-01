Enrico Ruggeri torna con ''L'America (Canzone per Chico Forti)''

musica

19/01/2021

Esce oggi, il 19 gennaio, "L'America (Canzone per Chico Forti)", il nuovo brano di Enrico Ruggeri (Anyway Music / Believe Digital), dedicato alla vicenda che da 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo.

Chico Forti, velista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all'ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente.

Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l'istanza che permetterebbe a Chico Forti di tornare in Italia, ma attualmente è ancora detenuto al Dade Correctional Institution in Florida.

Proprio questi ultimi sviluppi hanno spinto Ruggeri a tirare fuori dal cassetto questa canzone e a incontrare Gianni Forti, lo zio di Chico, la persona che in questi 20 anni si è battuto per riportare in Italia il nipote.

Grazie allo zio, il cantautore ha conosciuto altre persone che si sono dedicate a questa vicenda come il fumettista Chiod (Massimo Chiodelli) e il documentarista Thomas Salme. Insieme hanno realizzato il video del nuovo brano che si avvale delle illustrazioni tratte dal libro "Una dannata commedia" di Massimo "Chiod" Chiodelli. Fotografia e montaggio di Thomas Salme.

Fonte: Ansa

