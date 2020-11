musica

Esce ''Contatto'' il nuovo album dei Negramaro

Si chiama Contatto il nuovo album dei Negramaro, in uscita oggi, venerdì 13 novembre.

13/11/2020

Il 'Contatto' dei Negramaro è uno 'stand-up' album di resistenza musicale e umana. Il decimo lavoro da studio della band è in uscita oggi, venerdì 13 novembre, per Sugarmusic e racconta il sogno di tornare ad abbracciarci, toccarci, sentirci esseri umani nello stesso spazio di altri, magari in quella 'terra di nessuno' che in una delle nuove canzoni è, per la band, la terra di tutti, dove i migranti sono "persone che migrano" e non solo migranti.

"Oggi contatto è la parola più sognata da chiunque sul nostro pianeta - ha spiegato Sangiorgi - ma il titolo del brano c'era già prima che la pandemia cambiasse le nostre vite. Volevamo spingere già sulla necessità di tornare in contatto, rivalutare la fisicità. Oggi tutto ha un senso differente e ancora più significativo".





Fonte: Ansa

