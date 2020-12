Esce il primo gennaio il singolo inedito di Vasco Rossi ''Una canzone d'amore buttata via''

musica

Il primo gennaio esce il nuovo singolo di Vasco Rossi, ''Una canzone d'amore buttata via''.

Il primo gennaio esce il nuovo singolo di Vasco Rossi, "Una canzone d'amore buttata via", (prodotta con Celso Valli) e Vasco ha scelto di presentarla in esclusiva, e per la prima volta, in tv (dove non va da 15 anni) da Roberto Bolle in apertura del suo "Danza con me". E l'etoile "interpreterà" Vasco danzando su una coreografia da sogno. L'ultima apparizione sul piccolo schermo è del 2005, al Festival di Sanremo di Paolo Bonolis, per chiudere il cerchio iniziato 22 anni prima con "Vita spericolata" e aprirne contemporaneamente un altro, l'era di "Un senso".

