Esistono buoni motivi per avere un altro figlio?

Se ci si ferma a riflett se fare un figlio in più si troveranno sempre mille motivi per allontanare l’idea e sentirsi giustificati: la salute, il lavoro, le difficoltà organizzative, lo spazio in casa, il carattere non adatto del genitore...

Se ci si ferma a riflettere se fare un figlio in più si troveranno sempre mille “ottimi” motivi per allontanare l’idea e sentirsi giustificati: la salute, il lavoro e le difficoltà organizzative, lo spazio in casa, il carattere non adatto del genitore, i soldi, alla poca collaborazione del marito e oggi anche al Covid-19!



Per una volta, tanto per togliere l’alibi a qualcuno, vi suggerisco 10 buoni motivi per “osare di più”.



1. Nostro figlio ci chiede un fratellino (quante volte l’ha chiesto e abbiamo cambiato discorso o l’abbiamo convinto che non gli conveniva perché avrebbe dovuto condividere giochi o altro. O peggio non lo vuole neanche, tanto gli piace essere il centro dell’universo familiare. Eppure…sappiamo quanto gli farebbe bene!) Cosa possono fare di più grande i genitori per il proprio figlio che dargli un fratello?



2. Più figli insieme si fanno buona compagnia e lasciano qualche spazio di libertà ai genitori, che non sono più gli unici interlocutori (cosa impossibile con un figlio unico).



3. Un ambiente con più figli è naturalmente più formativo: i bambini si aiutano nell’educazione con l’incontro e scontro l’uno con l’altro. E’ più facile educare alla generosità, alla collaborazione, all’amicizia, alla solidarietà, alla tolleranza… E’ più facile per noi essere più esigenti…necessità di sopravvivenza!



4. I figli con più fratelli non soffrono di solitudine, né da bambini né da adulti, anche in nostra assenza (quando dobbiamo lavorare o quando… non ci saremo più). Potranno un domani condividere il peso della nostra vecchiaia aiutandosi…



5. La famiglia con più figli è più confusionaria, disordinata, impegnativa…ma decisamente più allegra (si impara a sdrammatizzare, ci sono più ricorrenze da festeggiare, non c’è possibilità nè tempo di annoiarsi…)!



6. Il popolo italiano si sta estinguendo. Questo è un discorso che dovrebbe riguardare tutta la politica sociale italiana, che finalmente dovrebbe attuare una vera politica di protezione e assistenza alle famiglie. Non possiamo altrimenti protestare sulla crescita degli immigrati in Italia, che vengono a sostituire gli italiani che non ci sono più…siamo un paese che invecchia, dunque…chi pagherà le nostre pensioni?



7. Ogni figlio richiede dal genitore una particolare spinta a crescere e migliorarsi: dunque più figli = più possibilità di crescita.



8. Ogni vita è un bene in sé: dunque una vita in più è il miglior investimento che due persone possano fare. Non c’è cosa più grande al mondo che due esseri umani siano in grado di fare che mettere al mondo un altro essere umano.



9. Ogni persona è unica e irripetibile e ha tanto da imparare, ma soprattutto, per la sua unicità, ha tanto da insegnare: il suo contributo non può essere dato da nessun altro al posto suo.



10. Infine diamo la parola ai figli: perché vorrebbero un fratello? “Per giocarci”, “perché rende felice”,”per fargli le coccole”, “per fare una squadra di calcio”, “ per insegnargli tante cose”, “perché così siamo in tanti”, “perché può mangiare con noi ed è divertente chiacchierare tante persone”…Vi invito a non considerarle con superficialità le risposte dei bambini: non bisognerebbe farlo mai!

