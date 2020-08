Esplosione a Beirut

Esplosione a Beirut: almeno 50 morti e 2750 feriti, tra questi anche un militare italiano

Due forti esplosioni a Beirut, nella zona del porto hanno causato, secondo un primo bilancio preliminare del ministero della Salute, almeno 50 morti e 2.750 feriti.

E' di almeno 50 morti e 2750 feriti il bilancio provvisorio dell'esplosione che ha devastato Beirut. Lo ha riferito il ministro della Salute libanese, Hamad Hassan. Alcuni testimoni riferiscono di cadaveri in strada.

Nella forte esplosione - che è stata avvertita anche a Cipro, a circa 240 chilometri di distanza dalla capitale libanese come riferito in un tweet l'European-Mediterranean Seismological Centre (Emsc) - è rimasto ferito anche un militare italiano del contingente Unifil che ha riportato lievi ferite.

Il militare è stato lievemente ferito al braccio. Come fa sapere il ministero della Difesa, "lo stabile dove si trovavano i dodici militari Italiani infatti, anche se non si trovava nelle immediate vicinanze, è stato danneggiato dall’onda d’urto. È in corso il trasferimento dei dodici militari che si trovavano a Beirut alla base di Shama. Tutti hanno avvisato di persona le loro famiglie rassicurandole sulle proprie condizioni".

Sono in corso gli accertamenti da parte di Unifil (Gli obiettivi della missione) e delle forze di sicurezza libanesi per accertare la dinamica dell'accaduto.

La probabile causa della potente esplosione che ha sconvolto la capitale libanese potrebbe essere stata "l'enorme quantità di nitrato di ammonio" immagazzinato nel porto della città. Lo ha detto il ministro dell'Interno libanese, Mohamed Fehmi, all'emittente Mtv Lebanon. Le sue dichiarazioni coincidono con quanto riferito al canale libanese Al Mayadeen dal direttore generale delle dogane. Il nitrato di ammonio è un composto chimico usato come fertilizzante, ma anche per la fabbricazione di esplosivi.

Le esplosioni di Beirut hanno fatto crollare anche un edificio di tre piani e si cercano persone intrappolate sotto le macerie. Lo ha riferito, citando fonti mediche locali, presidente dell'Associazione dei medici stranieri in Italia (Amsi), Fouad Aoudi, in contatto con i colleghi locali. I feriti ospedalizzati sarebbero circa 75, alcuni travolti mentre passavano in strada. Tutti gli operatori sanitari sono stati chiamati - ha aggiunto - a rendersi disponibili per i soccorsi. La stessa Amsi sta collaborando con le autorità sanitarie locali per l'invio di sangue.

Conte: faremo tutto per sostenere Libano

"Le terribili immagini che arrivano da Beirut descrivono solo in parte il dolore che sta vivendo il popolo libanese. L'Italia farà tutto quel che le è possibile per sostenerlo". Così il premier Conte in un messaggio scritto sul web. "Con la Farnesina e il ministero della Difesa stiamo monitorando la situazione dei nostri connazionali", assicura Conte.

