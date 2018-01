esplosione

Esplosione in una pizzeria italiana ad Anversa: 2 morti e diversi feriti

Ad Anversa si è verificata un'esplosione in una pizzeria italiana.

Pubblicata il: 16/01/2018

Ad Anversa si è verificata un’esplosione in una pizzeria italiana. Al momento è di 2 morti e 14 feriti, di cui cinque in modo grave e una in stato critico, il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di quattro piani che si trova sopra la pizzeria italiana “Primavera”, nel quartiere di Paardenmarkt, abitato per lo più da studenti.

Secondo quanto scrivono i media belgi, citando la polizia, i corpi delle vittime non sono stati ancora identificati, per cui non è chiaro se si tratti delle due persone che risultavano disperse. Altre sette persone invece sono state recuperate vive da sotto le macerie.

Secondo i vigili del fuoco, l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas, mentre la pista terroristica è stata scartata quasi subito. I soccorritori, intervenuti subito dopo l'esplosione, avvenuta intorno alle 22, hanno lavorato tutta la notte per recuperare le persone sotto le macerie. L'esplosione ha anche danneggiato due edifici vicini. I residenti delle altre abitazioni all'interno del perimetro di sicurezza delineato dai vigili del fuoco evacuati dopo la deflagrazione hanno potuto fare rientro nelle loro case intorno alle 2 di notte.

Su twitter, il sindaco di Anversa e leader del partito nazionalista fiammingo Nva, Bart de Wewer, ha scritto: "I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime, Anversa vi sosterrà. L'inchiesta dovrà determinare le circostanze della terribile esplosione".

