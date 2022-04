espulsi diplomatici russi

Espulsione diplomatici russi, Di Maio: ''Ci aspettiamo una reazione, ma non chiudiamo i canali con la Russia''

L'Italia ha espulso ''per ragioni di sicurezza nazionale 30 funzionari russi con passaporto diplomatico o di servizio''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2022 - 09:24:46 Letto 697 volte

L'Italia ha espulso "per ragioni di sicurezza nazionale 30 funzionari russi con passaporto diplomatico o di servizio. Non c'è bisogno di dire altro per chiedere a tutte le forze politiche di non speculare". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo che "abbiamo agito in coordinamento con i nostri partner. Ora ci aspettiamo una reazione, ma questo non vuol dire che chiudiamo i canali diplomatici con la Russia. Perché l'obiettivo è arrivare alla pace".

Fonte: TGCOM24

