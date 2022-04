Espulsione diplomatici russi

Espulsione diplomatici russi in Italia, Cremlino: ''Mancanza di lungimiranza europea, ora meno comunicazione''

''Mosca non lascerą senza risposta la decisione di Roma di espellere 30 diplomatici russi'', ha detto il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Per il Cremlino l'espulsione dei diplomatici da parte di diversi Paesi europei dimostra la "mancanza di lungimiranza europea". "L'espulsione dei diplomatici russi da altri Paesi restringe le possibilità di comunicazione. Questo è un passo miope", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta la Tass.

"Mosca non lascerà senza risposta la decisione di Roma di espellere 30 diplomatici russi". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, dopo l'annuncio dell'espulsione, da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per motivi di sicurezza nazionale. "La Russia darà una risposta pertinente", ha detto Zakharova, come riporta Interfax.

Fonte: TGCOM24

