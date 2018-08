Estate 2018

Estate 2018: tutto ciò che ci ricorderemo fra tormentoni, tendenze, storie da favola e spiagge incredibili

La magia dell'estate è composta da ingredienti unici, ecco allora i dettagli più belli e le attività che ci ricorderemo di questa caldissima estate 2018, fra novità trendy e amate abitudini attese durante il resto dell'anno...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2018 - 11:29:59 Letto 620 volte

All'inizio di ogni estate, attendiamo con trepidazione di scoprire cosa ci riserverà la stagione più bella di tutte: novità musicali, flirt sotto l'ombrellone, tendenze da spiaggia e località da sogno per rigenerarsi e far ammirare le proprie foto e video da amici e parenti... ma quali sono stati gli highlight dell'estate appena trascorsa? Cosa ci provocherà un'immensa nostalgia al ritorno a casa? La magia dell'estate è composta da ingredienti unici che la rendono attesissima per tutto l'anno: ecco allora i dettagli più belli e le attività che ci ricorderemo di questa caldissima estate 2018, fra novità trendy e amate abitudini attese durante il resto dell'anno.

I tormentoni estivi più ascoltati: l'elenco fondamentale

Non c’è estate che si rispetti senza i suoi tormentoni estivi: onnipresenti in radio, trasmessi continuamente nei negozi e nei locali, sono stati ancora una volta i protagonisti della stagione calda; ma quali sono i brani più ascoltati quest’estate, da spiagge di sabbia chiarissima, città afose e affollate di turisti a sperdute montagne alpine? Senza dubbio la medaglia d’oro spetta a Italiana di Fedez e J-Ax. La loro lunga collaborazione si è ormai conclusa e con questo singolo dal successo incredibile hanno ottenuto entrambi il massimo: "Italiana" è infatti il brano più ascoltato dell’estate 2018. Altrettanto bene si posizionano gli altri successi pop italiani: "Amore e Capoeira" del duo Takagi e Ketra con la voce inconfondibile di Giusy Ferreri e il talento di Sean Kingston, l’orecchiabilissima "Da zero a cento" di Baby K e "Pem Pem" di Elettra Lamborghini, l’erede super attiva sui social dell’impero Lamborghini. Per quanto riguarda la musica alternativa, invece, il podio spetta a "Paracetamolo" del latinense Calcutta e a "Fotografia" del trio Carl Brave, Fabri Fibra e Francesca Michielin. Non è finita qui, un posto di tutto rispetto lo merita anche il tormentone in lingua spagnola, immancabile ogni estate: quest'anno si è trattato di "La Cintura" di Alvaro Soler, già famosissimo e noto nel nostro paese per l’indimenticabile (volenti o nolenti) singolo "Sofia" e per la partecipazione come giudice a X-Factor nell’edizione del 2016.

Tendenze dal mondo fashion: dalle collane con le conchiglie al matrimonio di Chiara Ferragni

Quando si parla di tormentoni estivi il primo pensiero corre sempre alla musica e ai grandi successi radiofonici, ma subito dopo è inevitabile il riferimento alle tendenze fashion della stagione. Mai come quest’anno, è possibile individuare un oggetto che ha contraddistinto gli acquisti in spiaggia e in città di fashioniste e fashionisti di tutte le età: la collana con le conchiglie bianche. Non c'è stata bancarella o negozio che non ne abbia proposte in quantità industriali, sempre a disposizione per emulare alla perfezione i propri idoli di Instagram o, più semplicemente, il vicino di ombrellone. Anche questa, come tante tendenze ricorrenti, non è propriamente una novità: tali collane (usate anche come bracciali e cavigliere) sono tipiche del look da surfista e da spiaggia da anni, ma mai come quest'estate hanno vissuto un ritorno di fiamma. Il merito di tale colpo di fulmine è dovuto a un'influencer in particolare: Chiara Ferragni, la fashion blogger più famosa d'Italia, che oltre ad essere affezionata testimonial di tali collanine ha fatto molto parlare di sè per un altro lieto motivo. Quest'estate, infatti, precisamente il 1° settembre, convolerà a nozze con il compagno Fedez. La coppia ha da poco accolto con gioia la nascita del piccolo Leone e ora si prepara al matrimonio nella suggestiva cittadina di Noto: inutile dire quanta sia la curiosità relativa all'evento, a partire dalle preview lanciate sui social, al tema "Luna Park" che contraddistinguerà i festeggiamenti e ovviamente al toto-abito per sposa, sposo e invitati. L'evento è sulla bocca di tutti ed è attesissimo da mesi, riconfermando ancora una volta come i tormentoni possano toccare gli ambiti più disparati!

Gli immancabili amori estivi... e le loro conseguenze!

Parlando di amore, matrimoni e relazioni, l'estate è ovviamente la stagione perfetta per il fiorire di nuovi rapporti e per il consolidamento di quelli già in corso. Ogni anno l'aspettativa nei confronti del periodo più bello dell'anno, grazie alle vacanze estive da scuola o alle ferie dal lavoro, è sempre altissima e i flirt estivi sono i più agognati! Come ogni estate, però, al termine del periodo idilliaco di vacanza e di viaggio in cui ci si trova lontano dalle abitudini e dai cliché del luogo dove si vive, lo scontro con la realtà è forte: le relazioni intrecciate fra sdraio e ombrellone proseguiranno? I desideri espressi insieme al proprio amore la notte di San Lorenzo si avvereranno? Ci sarà futuro per la storia con il ragazzo conosciuto durante il viaggio a zaino in spalla in giro per l'Europa con Interrail? Sicuramente un modo per rimanere in contatto e per sopravvivere al rientro in città è quello di affidarsi a siti web come Badoo: sia che si tratti di restare connessi con le fiamme estive, che per incontrare nuove persone per dimenticare i cuori spezzati in riva al mare! Un'alternativa è anche quella di iniziare a pensare ai nuovi viaggi da intraprendere ispirandosi alle proposte di Booking.com. In ogni caso, coraggio: mancano solo altri nove mesi alla stagione più attesa dell'anno!

Le mete più gettonate: dal fascino di Sicilia e Puglia alle montagne incontaminate del Trentino

Che si sia da soli o in compagnia, uno dei momenti salienti dell'estate è sempre la scelta della località giusta e della vacanza giusta! Anche quest'anno ci sono state alcune destinazioni più gettonate rispetto ad altre: oltre alle mete europee, per quanto riguarda le mete estive del Bel Paese in passato era il Salento, con la sua Gallipoli, a farla da padrone tra le preferite da turisti italiani e stranieri. Per l'estate 2018, invece, si è assistito ad un'inversione di tendenza e le località marittime più visitate sono state una "prevedibile" novità. Il picco di presenze e turisti è stato infatti registrato in Sicilia e in Puglia, come spesso accade nella bella stagione, andando però a localizzarsi presso mete meno battute rispetto agli anni precedenti. Sarà capitato a tutti infatti di osservare, scorrendo il proprio feed di Instagram o Facebook, le foto di almeno un amico o un parente in una location d'eccezione, famosa ma mai piena come quest'anno: la discesa a mare di Polignano a mare, vicinissima a Bari, senza dubbio la meta pugliese più fotografata dell'estate 2018! La Sicilia invece, altra regione apprezzatissima per le sue calette e spiagge incredibili, nonché per i reperti storici affascinanti, ha vissuto un nuovo ritorno di popolarità grazie anche alla scelta di sposarsi a Noto di Chiara Ferragni e Fedez, il che ha provocato una rinomata curiosità per la bella cittadina nel siracusano. Altri luoghi gettonatissimi sono stati la zona di Palermo, dalla città alle magnifiche spiagge vicine come Mondello e Bagheria, e la selvaggia isola di Favignana nelle Egadi, in particolare la sua suggestiva Cala Rossa a picco sul mare turchese e blu del Nord Ovest della Sicilia. Mentre, per chi preferisce la montagna, le mete preferite dai viaggiatori questa estate hanno incoronato il Trentino-Alto Adige: dal lago di Braies a Santa Maddalena, è stata la regione prediletta dagli amanti del verde e della natura incontaminata.

Le spiagge più belle: le nuove bandiere blu italiane del 2018

Come ogni anno, un altro dei fattori fondamentali che viene ricercato da chi ritiene che la vacanza perfetta sia quella al mare è la spiaggia: la garanzia di quelle che hanno ottenuto la bandiera blu è sempre un dato utile da considerare per il proprio viaggio, ma quali sono state le spiagge più belle del 2018? L'Italia ne possiede ben 368, ogni anno inoltre l'elenco viene aggiornato aggiungendo o togliendo le spiagge che non rispettano i criteri necessari per la prestigiosa bandiera blu. Della già citata Puglia hanno ottenuto il riconoscimento la località di Rodi Garganico, per le spiagge di Riviera di Levante e Riviera di Ponente, la spiaggia di Peschici e quella di Zapponeta. Sorrento, adorabile cittadina in costiera in provincia di Napoli, ha ottenuto tre nuove bandiere blu: per le spiagge di Marina di Cassano, di San Francesco e di Riviera di Massa. Novità anche per la Sardegna, con l'aggiunta delle spiagge di Bari Sardo, Trinità D'Agultu e Vignola, anche se a riconfermarsi la regione con il maggior numero di spiagge a bandiera blu è la Liguria, con 27 spiagge, seguita dalla Toscana con 19 e dalla Campania con 18. Facile dunque comprendere come mai la ricerca della località giusta per la propria vacanza di mare sia un'attività coinvolgente, per la quale è necessario rimanere sempre aggiornati: un'altra delle piacevoli consuetudini che l'estate porta con sè e che durante l'inverno viene rimpianta più volte nelle giornate di pioggia scrosciante!

Tra canzoni alla radio, occhi sognanti e spiagge magnifiche si è conclusa anche quest'estate: come sempre la fine delle vacanze lascia un velo di malinconia, ma per consolarci potremo sempre riascoltare uno dei tormentoni da spiaggia o lasciare alla caviglia un braccialetto di conchiglie bianche, da sbirciare ogni tanto sotto la scrivania dell'ufficio!

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!