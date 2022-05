Eurovision 2022, fuori Achille Lauro: ecco i 25 finalisti

Eurovision 2022

L'Italia è già in finale dell'Eurovision Song Contest 2022 con Mahmood e Blanco: ecco il cast dei 25 concorrenti che si sfideranno sabato 14 maggio.

Eurovision 2022, c'è il cast dei 25 concorrenti che si sfideranno sabato 14 maggio nella terza e ultima serata per la vittoria finale di questa edizione.

Accanto ai Big Five (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Italia, che gareggia con 'Brividi' di Mahmood e Blanco) saliranno sul palco i dieci finalisti promossi martedì: Marius Bear con 'Boys do cry' (Svizzera), Rosa Linn con 'Snap' (Armenia), Systur con 'Meo haekkandi sol' (Islanda), Monika Liu con 'Sentimentai' (Lituania), Maro con 'Saudade, Saudade' (Portogallo), Subwoolfer con 'Give that wolf a banana' (Norvegia), Amanda Georgiadi Tenfjord con 'Die together' (Grecia), Kalush Orchestra con 'Stefania' (Ucraina), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con 'Trenuletul' (Moldavia) e S10 con 'De diepte' (Paesi Bassi).

Con loro gli altri 10 finalisti che hanno passato il turno nella seconda serata, ovvero i concorrenti di i concorrenti di Belgio (Jérémie Makiese con 'Miss You'), Repubblica Ceca (We Are Domi con 'Lights Off'), Azerbaijan (Nadir Rustamli con 'Fade To Black'), Polonia (Ochman con 'River'), Finlandia (The Rasmus con 'Jezebel'), Estonia (Stefan con 'Hope'), Australia (Sheldon Riley con 'Not The Same), Svezia (Cornelia Jakobs con 'Hold Me Closer'), Romania (WRS con 'Llámame') e Serbia (Konstrakta con 'In Corpore Sano').

